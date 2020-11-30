Başkale Milli Eğitim Müdürü Tunç göreve başladı

– Van’ın Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü görevindeyken Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Ahmet Tunç görevine başladı.

Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Gürpınar’dayken birçok projeye imza atan ve ilçenin akademik başarısını en üst düzeye taşıyan Tunç, Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. Yeni görevine başlayan Tunç, ''Başkale İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Başkale’de eğitim adına sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve onurunu yaşıyorum. İlçemizin eğitimine, geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi gelecek hazırlamak istiyoruz. İlçemizi her alanda başarıya taşıma, eğitim niteliğini artırma amacıyla çalışmalar yapacağız. Çalışmalarımızı paylaşımcı bir ekip anlayışıyla yapacağız. İnşallah ekip ruhu içerisinde çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.