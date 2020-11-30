Van Büyükşehir Belediyesi yolları kış mevsimine hazırlıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan yollarda çizgi çalışması, hız kesici kasis ve uyarıcı levha çalışması yaparak yolları kış mevsimine hazırlıyor.

Kentte yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol çizgi çalışması, hız kesici kasisler ve uyarıcı levhalar yaparak yolları sürücü ve yayalar için daha güvenli hale getirdi. Bu kapsamda daha önce yol ve asfalt çalışması yapılan Edremit ilçesi Erdemkent, Erenkent ve Esentepe yeni bağlantı yoluna ikaz levhaları ile üç farklı noktada hız kesici kasis çalışması yapılırken; Fidanlık Yolu, Eminpaşa Caddesi, Hasanbey Caddesi’nde ise yol şerit çizgileri tamamlandı.

Erciş ilçesinde ise Tugay Caddesi, Devlet Hastanesi Yolu, Millet Bahçesi ve bağlı bulunan 3 sokak güzergahı ile Peynirciler Caddesi, Bankalar Caddesi, Meydan Yolu, Sahil Yolu ve 5 farklı bağlantı yolunda yaklaşık 27 kilometrelik yol şerit çizgileri tamamlandı.

Ayrıca merkez Tuşba ilçesinde ise Adliye Yerleşkesi, Oto Sanayi Sitesi yerleşke alanı ile Tarihi Van Kalesi etrafında 14 adet levha direği ve 18 adet trafik işaret uyarı levhası monte edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı bu çalışmalarla kış mevsimi öncesinde yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi planlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.