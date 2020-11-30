Çaldıran’da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüs denetimi yapıldı.

Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beraberindeki polis, tarım ve sağlık ekipleriyle ilçede market, lokanta, unlu mamullerin üretildiği yerler, kasap ve fırın gibi birçok iş yerini denetledi. Pandemi nedeniyle bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen ekipler, denetimlerde maskesi bulunmayan vatandaşlara da maske dağıttı. Pandeminin üst noktalara ulaşarak insan sağlığını her geçen gün daha çok etkilediğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çin’de ortaya çıkan ve tün dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgını neredeyse bir yılını tamamlayacak. Pandemiden dolayı binlerce insanımızı kaybettik. İlçemizde İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettiriyoruz. Yapılan denetimlerde market, lokanta, unlu mamullerin üretildiği yerler, kasap ve fırın gibi birçok iş yeri aralıksız denetleniyor. Pandemi nedeniyle bakanlığın yayımladığı kuralları tek tek anlatarak esnaf ile vatandaştan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapılmaktadır. Bizim vatandaşımızdan beklentimiz, bakanlığımızın yayımladığı kurallara uymalarıdır. Toplum olarak kurallara uyarak bu pandemiden ancak kurtulabiliriz. Pandemi süresince denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.