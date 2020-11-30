Özalp ilçesinde bin bağ ot yandı

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Van’ın Özalp ilçesinde bin bağ ot yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Emin Uzunay'a ait ot, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Bölgeye giden İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bin bağ ot ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

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