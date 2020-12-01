Çetin kış şartlarına sahip Van'da ‘kış lastiği uygulaması’ başladı

Uzun ve çetin kış şartlarının etkili olduğu Van’da, bugün itibariyle “Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması” başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Yüksek yola tutunma, yolu kavrama gücü, daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlama özelliği bulunan kış lastikleri, hem hayati hem de maddi açıdan önem arz ediyor. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmadığını ifade eden uzmanlar, ancak can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söylendi.



“Tecrübeli ustalardan kışlık lastiklerimizi taktırmamız gerekiyor”

İHA muhabirine konuşan oto lastik ustalarından Yunus Kutlu, soğuk havanın etkisini gösterdiği bölgelerde, kış lastiği uygulaması için bugünü beklenmeden lastiklerin taktırılması gerektiğinin altını çizdi. Kış lastiği takmadığı için yolda kalan bir sürücünün, diğer sürücüleri de riske attığını dile getiren Kutlu, “1 Aralık kışlık lastik uygulamasının başladığı gündür. Ancak vatandaşın bu tarihi beklemeden kışlık lastik taktırması daha uygundur. Kış lastik takmadığı için yolda kalan bir kişi, aynı anda yüzlerce kişinin yolda kalmasına sebep oluyor. Kış lastiği takarken yapılması gereken en önemli şey balans ayarlarıdır. Bu yüzden tecrübeli ustalardan kışlık lastiklerimizi taktırmamız gerekiyor. 4 mevsimlik adı altında satılan lastikler var. Bu lastikler kış şartlarına hakim değildir. Kışlık lastikler kışın, yazlık lastikler ise yazın kullanılır” dedi.



“Sürücüler karın yağmasını bekliyor”

Vatandaşın kışlık lastik takmak için karın yağmasını beklediğini ifade eden Yusuf isimli bir diğer oto lastik ustası ise “Kış lastiği, yol tutuşu yüksek olduğu ve kayma oranın da çok düşük olduğu için tercih ediliyor. Yazlık lastiklerin fren tutma olanağı çok düşüktür. Kış lastikleri ise kauçuk özelliğinden dolayı fren tutuşu yüksek olur” diye konuştu

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