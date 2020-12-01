Gürpınar Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Van'ın Gürpınar Belediyesi ekipleri, karla mücadeleyle ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Gürpınar ilçesi de soğuk havanın etkisi altına girdi. Yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan ve birçok yüksek yerleşim birimini sınırları içinde bulunduran Gürpınar Belediyesi, olası bir kar yağışında yolların kapanmaması için gerekli tedbirleri aldı. Bu kapsamda karla mücadelede görev alacak iş makinelerinin bakım ve onarımını tamamlayan Gürpınar Belediyesi, karla mücadele personelini de yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Gürpınar’ın 187 yerleşim birimi ve 500 kilometre yol ağının olduğunu ifade eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, geçen sene kar ile mücadelede başarılı olduklarını söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize bir çalışma sergilediklerini belirten Başkan Tanış, “Gürpınar’ın alanını üçe böldük ve üç alanda da ekiplerimiz sürekli çalıştı. Birçok merkezi yerden daha önce yollarımızı açmayı başardık” dedi.

Kış mevsimi öncesinde tüm araçların bakımlarının yapıldığını dile getiren Tanış, “Ekibimiz ve araçlarımız hazır, kışı bekliyoruz. İnşallah vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Kış çalışmamızda gece gündüz mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 40 araç temin edebiliyoruz. Belediyemizin 12 aracı var, bu da bu coğrafyaya yetmiyor. Bu açığı kapatmak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında asılsız ihbarlarla ilgili vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Başkan Tanış, “Geçen yıl ‘hastam var, yolumu açın’ diye birçok asılsız ihbar alıyorduk. Bu da bir sonraki ihbarın dikkate alınmaması anlamına geliyor. Bu şekilde asılsız ihbarlar, daha büyük felaketlere yol açabilir. Biz zaten yolları açmak için çaba sarf ediyoruz. Ağır hastaların olduğu mahalle ve sokakların bilgileri bizde mevcuttur. Onlara zaten öncelik veriyoruz. Asılsız ihbar bir sonraki telefonun ciddiye alınmaması anlamına gelebileceği için vatandaşlarımızın bundan sakınmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Çığ tehlikesinin olduğu bölgelerde profesyonel bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Tanış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Norduz ve Şidan bölgesine daha profesyonel ekiplerimizi gönderiyoruz. Bunlar kontrollü bir şekilde çalışıyorlar ve olası bir tehlike karşısında geri çekiliyorlar. Nitekim geçen sene geri çektikten 20 dakika sonra çığın düştüğünü gördük. Bu konuda ekibimizin deneyimi var. Gürpınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmeti için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

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