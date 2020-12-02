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Van çevreyolu çalışmaları aralıksız sürüyor Çalışmaları yürüten Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay: “Van çevreyolu en kısa zamanda bitecektir”

İHA

Van çevreyolu çalışmaları aralıksız sürüyor Çalışmaları yürüten Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay: “Van çevreyolu en kısa zamanda bitecektir”

Van'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen ve 8 yıl aradan sonra yeniden yapımına başlanan çevreyolu projesinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Van'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen çevreyolu projesinin çalışmalarına 8 yıl aradan sonra tekrar başlandı. Van'ın trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak çevreyolu çalışmalarını yürüten Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, çevreyolunun Van'da yaşamı da ulaşımı da çok farklı bir mecraya taşıyacağını söyledi. Çevreyolunun bitmesi halinde yıllardır beklenen birçok yatırımın Van’a geleceğini ifade eden Gökçenay, “Yıllardır belli birkaç caddede sıkışıp kalan Van merkezinin geniş alanlara yayılması, kentin kabuğunu kırıp gerçek bir büyükşehir olması tamamıyla Van çevreyoluna bağlıdır. Van çevreyolu hem şehirler arası hem uluslar arası yol güzergahları bağlantısı konumundadır. Çevreyolunun trafiğe açılması hem ülkemize hem ilimize hem de bu yolla bağlanan diğer çevre illere ticari, sosyolojik ve ekonomik çok büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu nedenledir ki bu yolun tamamlanması tüm herkesin ortak talebi, ortak isteğidir. Bu anlamda çevreyolu, Van için oldukça elzem, oldukça hayati bir yoldur. Van için hayati olan bu yolun bir an önce yapılıp, şehrin o tarafa doğru taşınmasını sağlamak gerekiyor” dedi.
Kamulaştırma sebebinden dolayı çalışmalara geç başlanıldığını dile getiren Gökçenay, “Onun da önemli bir kısmı çözüldü. Bu projenin kalan kesimlerinin de bir an önce çözülmesinde fayda vardır. Şu anda mevki olarak Van’ın Edremit ilçesine bağlı Elmalı kısmındayız. Burası Edremit’in sıfır noktasında başladığımız yerdir. Edremit girişinden başlayıp Erciş yolundan çıkıyoruz. Yaklaşık 41 kilometre olan bu yolun Erciş tarafında olan 16 kilometresi, yüklenici firma olarak bütün imkanlarımızı ve öz kaynaklarımızı seferber ettik. Ayrıca çalışmalar esnasında bir kısım vatandaşımızın sorunlarını ve taleplerini çözdük. Çevreyolunun ilk projesi 2x2 şeklinde projelendirilmiş daha sonra 2x3 şeritli olacak şekilde proje çalışması yapılmıştır. Edremit ilçesinde olan kısmın da yaklaşık yüzde 65 civarındaki sanat yapıları bitmiş vaziyettedir. Şimdi bin 700 metrelik toprak işlerini yapıyoruz. Hava şartları bize imkan verdiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Havanın elverişsiz olması halinde mart ayına kadar ara vereceklerini belirten Gökçenay, “Mart ayı başında en hızlı şekilde teknik ekibimiz ve araçlarımızla başlayacağız. Temennimiz, önümüzdeki yıl bahar ayıyla birlikte bu işin diğer kısmındaki ikmal ihalelerinin de bir an önce yapılmasıdır. Böylece bu yolun 2 sezon gibi kısa bir dönemde biteceğini umut ediyorum. Bu konuda gerek karayolları, gerek valilik gerek bakanlık ve gerekse Cumhurbaşkanımızın hassasiyetleri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Van çevreyolunun önemini biliyor. Bu konuda destek vereceğini söyledi. Bizler bu anlamda tüm kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Çünkü burası Van için oldukça önemli bir projedir. Bu proje çerçevesinde Van, Şırnak ile beraber Habur’a bağlanıyor. İnşallah VanŞırnak yolu da bir an önce yapılıp, İran bağlantısıyla beraber Irak bağlantısı da sağlanır. Böylece 2 yıl gibi kısa bir sürede Van’dan Habur’a olan bu yolu iki saatlik gibi kısa bir mesafe haline getiririz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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