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Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem

DHA

Van'da otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi hakkında işlem


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'da koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir otelde konaklama kaydı olmayan 19 kişi ile 2 işletme sahibi hakkında idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki bir otelde, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlere ilişkin denetleme yaptı. Yapılan kontrollerde otelin havuz bölümünde konaklama kaydı bulunmayan vatandaşların olduğunu, alkollü içki servisi ve müzik yayını yapıldığı tespit edildi. Ekipler, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbir kararları doğrultusunda 2' si işletme sorumlusu olmak üzere toplam 21 kişi hakkında idari işlem uyguladı. 
Polis ekipleri, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarının uygulanması ve vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2020-12-02 10:50:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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