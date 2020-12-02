Van'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' farkındalık etkinliği Van'da da yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği Van'ın İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi önündeki İskele Caddesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Van Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Bülent Mercimek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanju Özmen, Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Sungur ve polisler katıldı. Vali Yardımcısı Karaca, yolda geçen araçları tek tek durdurarak, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliğinin amacını sürücülere anlatıp, konu ile ilgili bröşürler dağıttı.

Vali Yardımcısı Karaca,"Öncelik yayanın etkinliğini Van'da da gerçekleştirdik. Sürücülerimize, vatandaşların yayan geçtiği andan itibaren yol hakkının yayaya geçtiğini anlatıp, çeşitli bröşürler dağıtıyoruz. Araçlarda seyahat eden vatandaşlarımıza bu ikazlarımızı yaptık. Çok başarılı bir program oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha da duyarlı olacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-02 12:08:51



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