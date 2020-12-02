PKK’lı teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl hapis cezası

Van'da 22 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katıldığı, tırları yağmaladığı iddiasıyla yargılanan PKK'lı terörist Özgür Deniz kod adlı Sezgin Deniz'e 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Çaldıran ilçesinde 16 Haziran 2016'da bir marketler zinciri ile sivillere ait 7 tırın yağmalanması, 1 Eylül 2016'da 12 askerin şehit olduğu saldırı ile 15 Eylül 2016'da 10 askerin şehit olduğu saldırılara katıldığı belirlenen sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti; sanığa "nitelikli yağma", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "kasten adam öldürmek", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.