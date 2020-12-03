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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fedakar baba engelli kızları için 20 yıldır gece uyumuyor

İHA

Fedakar baba engelli kızları için 20 yıldır gece uyumuyor

Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Naci Baydar, uğrunda hayatını yeniden şekillendirdiği doğuştan engelli iki kızının mutluluğu için 20 yıldır gece uyumuyor.
Başkale’de doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Nergiz Baydar (21) ve zihinsel engelli Semra Baydar (30) isimli iki çocuğu ve yatalak babası ile yaşayan Naci Baydar, ailesinin mutluluğu için verdiği mücadeleyle herkese örnek oluyor. Örencik Mahallesi'nde oturan Behiye ve Naci Baydar çiftinin hayatı, 1990'da ilk çocukları Semra’nın doğmasıyla zihinsel engelli teşhisi konulmasıyla değişti. Çiftin diğer çocuğu Nergiz’e de bedensel engelli teşhisi kondu.
30 yıl boyunca ücretli öğretmen olarak çalışan ve çocukları için öğretmenlik mesleğini de bırakan baba Naci Baydar, tüm zamanını çocuklarına adadı. 2 çocuğunu da okutup üniversiteye gönderen baba Baydar, evinde Nergiz ve Semra’nın rahat etmesi için de her türlü düzenlemeyi yaptı. Çocukları için engelli rampası yapan ve odalarını yeniden dizayn eden Baydar, aldığı araba ile çocuklarını istedikleri her yere götürüyor.

"Yaşadığımız her şey Allah'ın bize verdiği lütuf"
Naci Baydar, çocuklarını çok sevdiğini ve onların mutluluğunun her şeyden önce geldiğini dile getirdi. Yaşadıkları karşısında asla isyankar olmadığını dile getiren Baydar, "Ben 30 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. 4 çocuk babasıyım. 2 çocuğum engelli. Biri zihinsel engelli, diğeri de hem zihinsel hem de bedensel engelli. Doğduklarından beri biz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde tedavilerini yaptırdık. 15 yaşına kadar hep gidip geliyorduk, rutin tedavilerini yapıyorduk. Bizim tek zahmetli işimiz çocuk gece uyumuyor. Hep gündüz uyuyor. Gece bizi uyutmuyor. Sürekli tepki gösteriyor. Onunla ilgilenmemizi ve uyumamızı istiyor. Söz konusu evlat oldu mu Allah dayanma gücü veriyor. Ben de geceleri uyumayarak çocuklarımla ilgileniyorum. İnsan uyumasa da önemi yok. Biz zevkle bakıyoruz. Benim 2 çocuğum daha var, onlar da üniversite okuyorlar. Bitirmek üzereler. Anne babam da benim yanımda, onlarda yaşlılar. Babam yatalak. Evde sağlık hizmeti alıyor. Onara da bakıyorum. Sağ olsun devletimiz bizim hiçbir şeyimizi eksik etmiyor. Ülkemizin çok güzel bir sağlık sistemi var" dedi.

"Onların varlığının verdiği mutluluk tarif edilemez"
Eşinin de kendisine destek verdiğine dikkat çeken Baydar, şöyle konuştu:
"Evimde onların yaşam alanlarını elimizden geldiği kadar çok güzel yaptık. Nergiz bedensel engelli de olduğu için yatağını çok harika yapmışım. Araba aldım, onları gezdirmek için. Evime kendi imkânlarımla engelli rampası yapmışım. Bahçede gezdiriyorum. Çevremdeki insanlar bizi takdir ediyor. Diyorlar ‘bu kadar hastayla gece uyumuyorsun, nasıl dayanıyorsun.’ Bu da beni rahatlatıyor. Bana moral oluyor."

"Tevekkül edin"
Baydar, engelli çocukları olan ailelere de seslenerek, "Anne ve babalara çağrım şudur. Çocuklarınıza, evlatlarınıza iyi bakın. Engelli olmasa bile sahip çıkın çocuklarınıza, evlat gibisi yoktur. Çocuklarınızla ilgilenin, ilgi çok önemlidir. Hiçbir şey sağlık kadar önemli değildir. Tevekkül edin. Allah’a şükredin" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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