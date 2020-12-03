Vali Bilmez’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını koruyarak, refahını en üst düzeye çıkarmak ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler kararıyla 1992’den bugüne Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmaktadır. Engel elde, kolda, gözde değil aslında kalplerde, vicdanlardadır. Engel bedenlerde değil gönüllerdedir. Engelli kardeşlerimizin yaşam kalitesini yükseltmeden toplumsal birlikteliği sağlayamayız. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, ulaşım, evde bakım ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi, onların sosyal hayata aktif bir şekilde katılmalarının sağlanması sosyal devletin bir gereği olarak bizim en önemli görevimizdir. İnsana verilen değerin en belirgin yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşme sürecinde karşılarına çıkan diğer bazı sorunların da herkesin bilinçli ve duyarlı gayretleriyle zamanla aşılacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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