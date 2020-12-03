Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Örene Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 BZ 896 plakalı otomobil takla atarak 13 AR 535 plakalı Tofaş Kartal marka otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkartılarak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yıl trafiğe açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.