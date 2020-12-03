Erciş’te ot yangını

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Van’ın Erciş ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Ziyaret mahallesinde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken, ot yığını tamamen yandı.

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