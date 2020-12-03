VEDAŞ ile Van Gölü sahili ışıl ışıl

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Van’ın Tuşba ilçesinde yeni açılan sahil yoluna aydınlatma tesisi kurdu.

Tuşba ilçesinde yeni açılan sahil yolunun aydınlatılmasına ilişkin açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü İsmail Özdemir, “Araç, bisiklet ve yaya yollarıyla halkımızın hizmetine sunulan sahil yolunun aydınlatma çalışmasını gerçekleştirdik. 4 kilometre yer altı çalışması yaptığımız ve 125 adet aydınlatma direğinin montajını gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmamızı 10 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Cadde ve sokaklarımızı ışıl ışıl hale getiriyoruz”

Özelleşme sonrasında Van merkez ve kırsal bölgelerin aydınlatılması için birçok yatırım projesini hayata geçirdiklerini vurgulayan Özdemir, “Merkez, ilçe ve kırsal bölgelerimizin aydınlatılması için 100 kilometreye yakın yeni aydınlatma tesisi inşa ettik. 2 binden fazla yeni aydınlatma direğini şebekemize kazandırdık. Karayolları ile birlikte çalışarak refüjü tamamlanan yolların aydınlatmasını gerçekleştirdik. Merkezde olduğu gibi kırsal bölgelerde de aydınlatma projelerimizi hayata geçiriyor, güneşin başkenti olan Van’ı geceleri de ışıl ışıl yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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