3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Hastanenin dinlenme salonunda düzenlenen programa Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yardımcıları Op. Dr. M. Kadir Bartın ve Ahmet Şen de katıldı. Burada bir konuşma yapan Başhekim Çelik, 3 Aralık’ın dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş bir gün olduğunu vurgulayarak, “Zihnimizdeki ve gönlümüzdeki tüm engelleri kaldıralım. Sadece bir gün değil her gün engellilerin farkında olalım" dedi.

Çalışanlar adına söz alan Nevzat Canata, Sinan Öztürk, Eyüp Meriç Gül, Muhammed Duman, Mustafa Sezer, Muhtullah Bilici ve Erdal Engin ise hastane yönetiminin engellilere yönelik çalışmalarının kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, "Bize büyük bir sürpriz oldu. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.

Konuşmalardan sonra yaş pasta kesilip Engelliler Günü kutlandı.

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