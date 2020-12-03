Çaldıran Belediyesinden eğitime tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran Belediyesinden eğitime tam destek

İHA

Çaldıran Belediyesinden eğitime tam destek

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığı, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilere desteğini sürdürüyor.
Dünyada ve Türkiye’de etkili olan pandemiden dolayı yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilere Çaldıran Belediyesi tarafından eğitim seti dağıtıldı. İnterneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için eğitim setleri hazırlayarak dağıttıklarını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemiden dolayı öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden uzak kaldılar. Eğitim alanlarında gerek üniversiteye hazırlanan gençlerimize gerek eğitimlerine devam eden çocuklarımıza eğitim setleri ve yardımcı kaynak kitaplar dağıtarak katkıda bulunduk. İlçemizde uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde internet ağı ya da bilgisayarı bulunmayan ilk ve ortaokullarda okuyan çocuklarımıza eğitim setleri dağıtarak açıklarını tamamlamalarına katkı sunuyoruz. Eğitim setlerinin dağıtılmasında sosyal medya organlarımızdan ve anonsların yapılması ile minik öğrencilerimiz sosyal mesafe kuralları içinde belediyemize gelerek eğitim setleri alabilmekteler. Pandemi süresinde eğitim öğretim gören çocuklarımızın yanında yer aldık, alamaya da devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Serik Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Serik Belediyespor: 2
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
VEDAŞ ile Van Gölü sahili ışıl ışıl
YEREL HABERLER VEDAŞ ile Van Gölü sahili ışıl ışıl
Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden ikinci halk plajı
Urartu Göz uzmanlarından çocuklarda ‘göz tembelliği’ uyarısı
YEREL HABERLER Urartu Göz uzmanlarından çocuklarda ‘göz tembelliği’ ...
HDP’nin gençlik meclisi üyelerine operasyon: 7 tutuklama
YEREL HABERLER HDP’nin gençlik meclisi üyelerine operasyon: 7 ...
Yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf ...
SP İl Başkanı İlhan’dan tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER SP İl Başkanı İlhan’dan tan 3 Aralık Dünya Engelliler ...
Hayatını engelli kızları ile anne ve babasına adadı 
YEREL HABERLER Hayatını engelli kızları ile anne ve babasına adadı 
Başkan Tanış’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ...
Başkan Türk: “İstediğimiz 3 Aralık’ı kutlamak değil; insanca bir yaşam, engelsiz bir dünyadır”
YEREL HABERLER Başkan Türk: “İstediğimiz 3 Aralık’ı kutlamak değil; ...
Erciş’te ot yangını
YEREL HABERLER Erciş’te ot yangını
Van’da ev yangını
YEREL HABERLER Van’da ev yangını
Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erciş'te trafik kazası: 2 yaralı
Başkan Akman’dan ‘Dünya Engelliler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Dünya Engelliler Günü’ mesajı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu’ndan Dünya Engelliler Günü ...
Vali Bilmez’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Sonbahar güzelliği simetrik yapılarla kuş bakışı başka güzel
YEREL HABERLER Sonbahar güzelliği simetrik yapılarla kuş bakışı ...
Başkan Aslan’dan ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ ...
Fedakar baba engelli kızları için 20 yıldır gece uyumuyor
YEREL HABERLER Fedakar baba engelli kızları için 20 yıldır gece ...
Başhekim, ağabeyi ve 3 personelini kaybettiği koronavirüsü yenip, görevine başladı
YEREL HABERLER Başhekim, ağabeyi ve 3 personelini kaybettiği ...
Van’da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 32 kilo 981 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van Valiliği: Görüntüleri çekilip, sosyal medyada paylaşılan kadın şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Van Valiliği: Görüntüleri çekilip, sosyal medyada ...
Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar (2)
YEREL HABERLER Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X