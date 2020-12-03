Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan engellilere ziyaret

– Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellileri ziyaret etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Dünya Engelliler Günü kapsamında Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezindeki engellileri ziyaret ederek engellilerle bir süre sohbet etti. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak ayaküstü gerçekleştirilen ziyarette, Mehmetbeyoğlu engellilere birer karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğu’nun engelli ziyaretinde kaymakam adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Fuat Baran, İlçe Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi Müdürü Turgut Öztürk de hazır bulundu.

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