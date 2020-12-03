Tavuk karası olduğu için görevden alınan öğretmen hukuk mücadelesi başlattı



Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)VAN´da 2 aile, tavuk karası hastası olan ve sınav kağıtlarını öğrencileriyle birlikte okuduğunu iddia ettikleri fizik öğretmeni Turgay Özmen´i (57) şikayet etti. Öğretmenlikten alınıp, memur olarak başka okulda görevlendirilen Özmen, görevine dönmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Van´ın Edremit ilçesinde bulunan Necmetin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 yıldır fizik öğretmenliği yapan ve 'tavuk karası' adı verilen rahatsızlık nedeniyle görme güçlüğü yaşayan Turgay Özmen (57), velilerin şikayeti üzerine bir başka okula memur olarak atandı. Özmen'in sınav kağıtlarını okurken öğrencilerden yardım aldığını iddia eden iki velinin, şikayeti üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler konuyu araştırdı.

Raporu hazırlayan müfettişler öğrencilere, `Öğretmeninizden memnun musunuz?´ anketi yaptı. Ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun `memnunuz´ yönünde görüş bildirmesine rağmen Özmen´in bir başka okula memur olarak ataması yapıldı.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü´nde okuduğu sırada `tavuk karası´ teşhisi konulan Turgay Özmen, bu rahatsızlığı nedeniyle 10 yıl eğitim hayatına ara verdi. Daha sonra eğitimine kaldığı yerden devam eden Özmen, sırasıyla Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizik Bölümü´nde yüksek lisans, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi´nde ise pedagojik formasyon eğitimi aldı.

Eğitim hayatı başarılarla dolu olan Özmen, "Öğrencilerime kavuşarak hakkım olan öğretmenliğe geri dönmek için Bölge İdare Mahkemesi´ne başvurdum. Rahatsızlığım öğretmenlik mesleğimi, yapmaya engel değil. Bir başka okula, memur olarak atanmam geri hizmete alınmamdır. Mahkemeden çıkacak kararı bekliyorum. Velilerin, şikayetiyle okula gelen müfettiş, görme engelimden dolayı görevden alındığımı söyledi. Ben, görme engelli kadrosuyla atanan fizik öğretmeniyim. 5 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Şikayet konusu: 'Öğretmen akıllı tahta kullanırken öğrencilerinden yardım alıyor' konusu. Doğrudur. Yasa diyor ki; `çalışan engelliler için erişilebilirlik gerekiyor´. Ama okulda benim için bir erişilebilirlik yapılmadı. Ben de akıllı tahta kullanırken, ister istemez öğrencilerimden yardım alıyordum. Ama akıllı tahtanın erişilebilirliği yok. Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım benden memnunlar. Hesap veremeyeceğim hiçbir şeyim yok. Görme kaybım yüzde 62" diye konuştu.

EĞİTİM HAYATI BAŞARILARLA DOLU

Eğitim hayatı başarılarla dolu olan Turgay Özmen hayalindeki öğretmenlik mesleğini yapabilmek için önce Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Yardımseverler Anadolu Lisesi'ne memur olarak atandı. Ardından KPSS sınavını kazanarak, engelli öğretmen kadrosuyla Edremit ilçesindeki Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne fizik öğretmeni olarak tayin oldu. 5 yıl yaptığı öğretmenlik görevinden velilerin şikayeti üzerine geri alındı. Tekrar memur olarak ataması yapıldı. Karara itiraz eden Özmen, mahkemeden çıkacak kararı bekliyor. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-03 16:38:20



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