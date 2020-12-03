Engelli dernekleri başkanlarından Vali Bilmez’e ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli dernekleri başkanlarını kabul etti.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda gerçekleşen buluşmada Vali Bilmez, dernek başkanlarından yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Engelli vatandaşların topluma entegre olması için bu tür derneklere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her kesimine büyük görev düştüğünü vurgulayan Vali Bilmez, derneklerin aktif bir şekilde görev yapması gerektiğini ifade etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, dernek başkanlarının da taleplerini dinleyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelliler konusundaki farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tarık Kuşman’ın da hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Emin Bilmez’e engelli dernekleri başkanları günün anısına çiçek takdim etti.

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