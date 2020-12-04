Van Gölü’nde kartpostallık günbatımı

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’ndeki günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümü, bin 646 metrelik rakımı ile Türkiye’nin en büyük gölü ve sodalı özelliğiyle de dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde özellikle kasım ve aralık aylarında oluşan günbatımı izleyenleri hayran bırakıyor. Akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünürken, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’nın oluşturduğu silüet ise ayrı bir güzellik katıyor. Kartpostallık görüntüleri kaçırmayan fotoğrafçılar ve doğaseverler ise bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraflar çekip sevdikleriyle paylaşıyor.

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