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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıran Belediyesinden sulama kanalı yapımı

İHA

Çaldıran Belediyesinden sulama kanalı yapımı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanlığınca tarım arazileri için sulama kanalları yapıyor.
Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarım arazilerinin suya kavuşması ve tarıma elverişli hale gelebilmesi için su kanalları açarak toprağın suyla buluşmasını sağlıyor. Su akışının verilmediği ve tarımda istenilen hasadı elde edemeyen vatandaşların talepleri üzerine kanallar açılarak yaz sezonunda sulama yapılacağı belirtildi. İlçenin temel gelirinin çiftçilik olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Çaldıran Belediyesi olarak tarıma elverişli olup ancak su ile buluşamayan arazilerde su kanalları açarak toprağın su ile buluşmasını sağlıyoruz. İlçemizin temel geliri çiftçiliktir. Çiftçilerimizin daha kaliteli ve verimli ürün elde edebilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Hedefimiz, ilçemizde su ile buluşmayan tarımsal arazilerin kalmamasıdır. Tarım arazilerinin sulama işleminin yapılmasıyla sulama kanalları ve bazı bölgelerde koruge borular döşeyerek bakir topraklar su buluşacak. Tarımsal arazilerin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımız Soğuksu, Han, Aşağı Kuyucak, Yukarı Mutlu, Alakaya, Toprakseven mahallelerimizde tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yaz sezonunda su ile buluşmayan diğer topraklarımızın bereketlenmesi için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.
Çiftçiler ise Çaldıran Belediye Başkanlığının kanal açmasıyla birlikte tarımın yeniden canlanacağını belirterek, “Yeni kanalların açılması bizler için çok önemliydi. Arazilerimizin su ile hayat bulması üretimimizin artması demektir. Belediye yetkililerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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