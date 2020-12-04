Gürpınar’da kuruyan otlar alev alev yandı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Aşağı Kaymaz Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide kuruyan otların bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşması sonucu çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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