Van'da uyuşturucu ve silah operasyonu

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda,109 kilo uyuşturucu ile 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, arama yaptı. otomobilde, 61 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi merasında da 2 çuval içerisinde 47 kilo 944 gram Afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise, 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-12-05 10:20:23



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