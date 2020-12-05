Van'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda,109 kilo uyuşturucu ile 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, arama yaptı. otomobilde, 61 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi merasında da 2 çuval içerisinde 47 kilo 944 gram Afyon sakızı bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise, 2 kalaşnikof, 3 av tüfeği, 1 tabanca, 11 şarjör ve 390 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-12-05 10:20:23
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