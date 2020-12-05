Van UMKE Erek Dağında tırmanma yürüyüşü gerçekleştirdi

Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Erek Dağında tırmanma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, koordinatörlüğünde, zorlu kış şartlarında yüksek rakımlı köylerde ki hastasına ulaşmak için sayısız tırmanış gerçekleştiren UMKE, bu kez ‘’112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası‘’ nedeniyle 3200 rakımlı Erek Dağı'nın zirvesine tırmanarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, öncelikle ‘’Sağlık Hizmetleri Haftası’’ kapsamında Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi gönüllülerinin, Temel kampçılık ve fizik kondisyon eğitimi kapsamında’, Erek Dağına tırmanma yürüyüşü gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu anlamda UMKE ekiplerimiz, kendilerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da aralıksız devam ettirmektedirler. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz tamamen gönüllülük esasıyla ve zor koşullarda çalışarak sağlık hizmeti sunmakta. Van coğrafi yapısı ve dağcılık turizmine elverişli olması nedeni ile dağcı kazaları da zaman zaman oluşmakta ayrıca suda boğulmalar, çığ, sel felaketleri ve toplu trafik kazaları ve benzeri olaylar da meydana gelmekte. UMKE ekipleri ise bu tür olaylara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde yer alan gönüllü arkadaşlarımıza sadece tıbbi bilgilerin yetmediğini; kondisyon, fiziksel aktivite, dağcılık, unsurlarından çok önem taşıdığı gibi arazi şartları konusunda da eğitimler almaktalar bu eğitimlerin önemi çok büyük. Bu vesile ile ‘112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’ nedeni ile personellerimizin gayretleri ve emekleri için teşekkürlerini ifade ederek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının haftasını yürekten kutluyorum” dedi.

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