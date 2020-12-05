Van Büyükşehir, yasakta ilaçlama çalışması yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek kent genelindeki ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Tüm dünyada yeniden tırmanışa geçen korona virüs salgınına karşı ilk günden bu yana çalışmalarını titizlikle sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağıyla birlikte çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yasak ile birlikte boş kalan cadde, park, banka ATM’leri, otobüs durakları ve çocuk oyun alanları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri tek tek ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar bugün ve yarın yoğun bir şekilde devam edecek.

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