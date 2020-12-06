Takla atan kamyonet ters döndü: 4 yaralı

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Van’ın Başkale ilçesinde takla atan kamyonetin ters dönmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Kocaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRN 808 plakalı Toyota marka kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı takla atarak ters döndü. Kazada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta ise maddi hasar oluştu.

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