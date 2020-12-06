İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu 25 yıl önce örgüte katılan terörist teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda biri 25 yıl önce katılan 2 örgüt mensubu ikna edilerek teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne 1995 yılında Mardin ilinden katılım yapan, 19952005 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde faaliyet yürüten 1 ve 2014 yılında Ağrı ilinden katılım yapan 1 kişi olmak üzere toplam 2 BTÖ mensubunun 5 Aralık 2020 günü teslim olmaları sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.