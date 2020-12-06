İkna edilen 2 PKK'lı, teslim oldu

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubunun teslim olmalarının sağlandığı belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 1995 yılında Mardin'den katılım yapan, 1995-2005 yılları arasında da Irak´ın Kuzeyi'nde faaliyet yürüten bir kişi ile 2014 yılında Ağrı'dan katılım yapan bir kişinin, 5 Aralık 2020 günü teslim olmaları sağlandı. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-06 11:14:40



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