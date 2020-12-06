VANPAD’dan Dardanel Ton’a tepki

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD), "aşçıları kötü, Türk mutfağını ise kaçınılması gereken bir alan" olarak lanse ettiğini iddia ettikleri Dardanel Ton'un yeni reklamına tepki gösterdi.

Dardanel Ton'un yeni reklam filmi, Türk mutfağına ait yemekleri kötü göstermesi sebebiyle büyük tepki çekti. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle restoranların zor zamanlardan geçtiği bu dönemde yayınlanan reklam filminde aşçılar korku filmi karakteri gibi gösterilirken, yemekler ise kaçınılması gereken zararlı besinlermiş gibi lanse ediliyor. Türk yemeklerini küçümseyen anlayışın yer aldığı reklam filminin kaldırılmasını talep eden Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Nurullah Kaplan, yayınlanan reklam filminin kötü niyetli olduğunu ifade etti. Kaplan, “Dünya ve ülkemiz korona virüs belası ile uğraşırken, binlerce meslektaşımız ve sektöre ekli çalışanlar işsiz kalırken, Dardanel diye bir balık markası biz aşçıları küçük düşürücü, aşağılayıcı, emeğimizi göz ardı eden bir reklam filmi çekerek gündeme oturmak istemiştir. ‘Aşçılar olmasa da olur, bir balıkla bu işi hallederiz. Onlar önemsiz biz detaylara bakmayız, siz balığa bakın’ demesi adeta biz aşçılara hem hakaret hem de emek ve üretim gücümüzün göz ardı edilmesidir. Bu vesile ile bahse konu olan reklamın derhal yayından kaldırılmasını istiyor, bu anlamda gereğinin yapılmasını RTÜK görevlilerinden rica ediyorum” dedi.

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