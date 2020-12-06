Van'da UMKE ekibi, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Onur Mahmutoğlu başkanlığındaki UMKE ekibi, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı´na tırmanış gerçekleştirdi. UMKE ekibi, burada Türk bayrağı açarak `112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası´nı kutladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu başkanlığındaki UMKE ekibi, `112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası´ etkinlikleri kapsamında 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı´na zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. Ekip, burada Türk bayrağı açarak `112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası´nı kutladı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, UMKE ekiplerinin tamamen gönüllülük esasıyla ve zor koşullarda çalışarak, sağlık hizmeti sunduğunu belirtip, ''Van´da, coğrafi yapısı ve dağcılık turizmine elverişli olması nedeni ile dağcı kazaları da zaman zaman meydana geliyor. Ayrıca suda boğulmalar, çığ, sel felaketleri ve toplu trafik kazaları ve benzeri olaylar da meydana gelmekte. UMKE ekipleri ise bu tür olaylara en kısa sürede müdahale ederek vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde yer alan gönüllü arkadaşlarımıza sadece tıbbi bilgilerin yetmediğini kondisyon, fiziksel aktivite, dağcılık, unsurlarından çok önem taşıdığı gibi arazi şartları konusunda da eğitimler almaktalar. Bu eğitimlerin önemi çok büyük önem arz ediyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının haftasını yürekten kutluyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-06 13:47:36



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