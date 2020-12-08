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Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı

DHA

Ağrı şikayeti ile gittiği hastanede, karnından 9 kilo 800 gram kitle çıkarıldı


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, 18 yaşındaki Şilan Bayer´in, karında şişlik ve nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede ameliyatla karnından 9 kilo 800 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyatı yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, "Ameliyattan sonra çıkarttığımız kitlenin uzunluğunun bir ucundan diğerine kavisi de dahil edildiğinde 52 santimetre, ağırlığının ise 9 kilo 800 gram olduğunu gördük. Ameliyatı yaparken kitleyi büyüklüğünden dolayı 2 arkadaşımız tutmak durumunda kaldı" diye konuştu.
Van'da bir yıldır nefes darlığı ve karnında şişlik şikayeti görülen Şilan Bayer, son 3 ayda rahatsızlığı artınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorların yaptığı muayenede, Bayer'in karnında büyük bir kitle tespit edildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, "Daha önce de bu tür şikâyetleri olmuş ama ailesine söylemeye çekinmiş. Onlarda dolayısıyla doktora götürememişler. Bize geldiğinde yaptığımız görüntüleme yöntemlerinde ve muayenemizde yumurtalığından kaynaklandığını düşündüğümüz diyaframına kadar uzanan bir kitle tespit ettik" dedi.
9 KİLO 800 GRAMLIK KİTLE, AMELİYATLA ÇIKARTILDI
Görüntüleme yöntemlerinin ardından hemen ameliyat kararı verdiklerini belirten Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, "Yaptığımız muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından hastamız için ameliyat kararı verdik. Ameliyata kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. İpek Uzaldı ve 2 hemşire arkadaşımız ile birlikte girdik ve 2,5 saat süren bir ameliyat oldu. Ameliyatta, bir ucundan diğerine 52 santimetre olan 9 kilo 800 gram ağırlığındaki kitleyi çıkarabildik. Ameliyatı yaparken kitleyi 2 arkadaşımız tutmak durumunda kaldı. Başarılı bir şekilde ameliyatı tamamladık. Hastamızda şifa ile taburcu olup, bu hadiseyi geride bıraktı" diye konuştu.
BİRAZ GEÇ KALIYORLAR
Van'da 8 aydır görev yaptığını anlatan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yunus Emre Purut, bu boyutlara yakın ameliyatla çıkardığı 3'üncü kitle olduğunu belirterek, "Ben 8 aydır buradayım ve bu boyutlara yakın aldığım 3'üncü kitle oldu. Hastalar bize başvurduklarında bir tık geç kalıyorlar gibi. Özellikle bu yaşlarda şikayetlerini ailelerine söylerken biraz çekingen davranıyorlar. Bu bölge zannediyorum son çalıştığım İstanbul iline oranla bu boyuttaki kitlelerin daha fazla olduğu bir bölge" diye konuştu.
Bu tür operasyonların ekip işi olduğunu ve onlar olmadan mümkün olamayacağını belirten Dr. Purut, tüm mesai arkadaşlarına ve desteklerinden ötürü Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ve ekibine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2020-12-08 08:10:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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