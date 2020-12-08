Van Valiliğine bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen günlük çağrıların yüzde 90'ı asılsız çıkarken; 112'yi sadece sohbet amacıyla arayanlarla ‘PIN veya PUK’ kodunu isteyenler ise pes dedirtiyor.

2 Eylül 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, süreçte 515 bin 696 çağrı aldı. 112 ambulansın yanı sıra 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrıları da karşılayan merkezin başı gereksiz çağrılarla dertte. Korona virüs sürecinde gelen çağrıların yüzde 90’ı asılsız ihbarlardan oluşurken, arayanlar şahısların çoğunluğu ise PIN ya da PUK kodunu soruyor. Diğer taraftan sadece sohbet etmek için arayan şahıslarla birlikte anne ve babasından telefonu alan çocuklar da acil hatları gereksiz meşgul ediliyor.



“515 bin 696 çağrının yüzde 90’ı asılsız”

İHA muhabirine konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdiresi Yadigar Ergül, vatandaşa tek numara üzerinden en hızlı şekilde ulaşmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Gereksiz ihbarların acil yardım bekleyen insanları mağdur ederek, hayati sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Merkez Müdiresi Ergül, “Van Valiliği bünyesinde olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz 2 Eylül 2020 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir. 112 ambulans, 110 itfaiye, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın gibi acil çağrı hizmetleri tek numara altında toplanmıştır. Faaliyete başladığımızdan bugüne kadar toplam 515 bin 696 çağrı alan merkezimizin aldığı çağrıların yüzde 90’ı ise asılsızdır. Vatandaşımıza tek numara üzerinden en hızlı şekilde ulaşmanın gayreti içindeyiz. 112’yi meşgul eden asılsız çağrı ve gereksiz ihbarların acil yardım bekleyen insanları mağdur ederek hayati sonuçlar doğurduğunu özellikle belirtmek isterim. Son zamanlarda bu çağrıların sadece acil çağrılar olmayıp, vatandaşlarımızın pandemi sürecinde de 112 acil çağrı merkezimizi arayarak, her türlü bilgi alıyor” dedi.



“Sadece sohbet amaçlı arayan var”

Çocukların yanı sıra sadece sohbet amacıyla arayan kişilerin olduğunu dile getiren Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genellikle çocuklarımız çok arıyor. Bu konuda da anne ve babalara çok iş düşüyor. 112’nin meşgul edilmemesi gerekiyor. Asılsız ihbarda bulunanları takip ediyoruz. Bu şahıslara da mevzuat gereği gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Genellikle PIN ya da PUK kodunu istiyorlar. Belli saat aralığında rahatsız ediyorlar. Sadece sohbet amaçlı arayan var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının içeriği hakkında arayanlar da var. Bilgi amaçlı arayan vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz.”

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