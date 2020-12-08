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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs firmaları destek bekliyor

İHA

Otobüs firmaları destek bekliyor

Korona virüs pandemisinin çıktığı günden bu yana kısıtlamalarla çalışan şehirlerarası otobüs işletmeleri, hükümetten destek bekliyor.
Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından tekrar hareketli günlerin yaşandığı Van Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden yolculuklar, korona virüs tedbirleri altında gerçekleştiriliyor. Mart ayı itibariyle getirilen kısıtlamalara uyan şehirlerarası otobüs işletmeleri, haziran ayı itibariyle başlayan normalleşmeye rağmen kısıtlamalarla devam ettiklerini ifade ettiler. Korona virüs ile mücadele kapsamında her türlü önlemi alan karayolu yolcu taşımacılığının havayolu yolcu taşımacılığına tanınan imkanlardan yararlanmadığını ifade eden Van Gölü Turizm Yetkilisi Akay Aytürk, “Türkiye’nin hemen hemen her yerine yolcu taşıyan karayolu yolcu taşımacılığı, ne yazık ki beklenen desteği görmüyor. Bizler kısıtlamaların başladığı günden bu yana yarı kapasite ile çalışıp, koltuklarda 2+1 uygulamasına geçtik. Şu anda havayolu ile karayolu yolcu taşımacılığı arasındaki fark, uçurum boyutunda. Eğer karayolundaki otobüs, kapasitesini yüzde 50 indiriyorsa uçakların da bunu yapması lazım. Pandemi döneminde seyahat eden vatandaşlarımızın sağlığını düşünmemiz lazım. Maalesef uçakta isim soy isim farkı gözetmeksiniz herkes yan yana oturabiliyor. Ama otobüslerde aynı soyadını taşıması lazım. Bunun yanında uçaklara yakıt indirimi sağlanırken bizlere böyle bir imkan sunulmadı. Bizler kapasitemizi yüzde 50’ye indirdiğimiz için çok büyük zarar ediyoruz. Bu anlamda havayolu taşımacılığına sağlanan imkanların karayolu taşımacılığı sektöründeki firmalara da sağlanmasını istiyoruz” dedi.
Vatandaşlara en rahat ve en güvenilir hizmeti sunmak için otobüslerin sürekli dezenfekte edildiğini dile getiren Aytürk, “Korona virüs ile mücadele kapsamında araçlarımız seferden döndükten hemen sonra servise gider. Orada yıkaması yapıldıktan sonra görevli arkadaşlar tarafından otobüslerimizin içi dezenfekte edilir ve sefere hazır hale getirilir. Ayrıca yolculuk esnasında otobüslerimizde sürekli dezenfektanlar bulunup, maskesiz kimsenin yolculuk yapmasına müsaade edilmiyor” ifadelerini kullandı.
İnsanların mecbur kalmadıkça seyahat etmediklerinin altını çizen Aytürk, “İnsanlar tedirgin olduğu için mecbur kalmadıkça seyahat etme riskini göze almıyor. Şu anda fazla bir rağbet yok. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı yolcu sayısında çok fazla düşüş yaşandığı için bizler de tüm firmalar olarak hafta sonu otobüslerimizi çıkarmıyoruz. Hafta sonu seyahatlerini iptal ettik” diye konuştu.
Karayolu ile yolcu taşıma sektörünün ülkeye kattığı katma değerin yüksek olduğuna vurgu yapan Aytürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün Van’dan İstanbul’a hareket eden bir yolcu otobüsü; gittiği şehirde, geçtiği kasabada, mola verdiği tesislerde, durduğu yerlerdeki taksicisinden yazıhanede çalışan insanlara kadar hesaplandığında 10 bin kişiye tekabül ediyor. Yani katma değeri, istihdamı, sermayesini hesapladığımızda bütçenin iyi bir dilimini bizler karşılıyoruz. Bu nedenden dolayı bu sektörün, pandemi döneminde desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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