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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

İHA

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge gelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından girecek yağışlı sistemin zamanla bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri’de 6, Van’da 8, Bitlis’te 1 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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