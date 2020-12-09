Van'da PKK'nın antitank-roketatar mühimmatı ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 adet RPG-7 antitankroketatar mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlere ait 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı gele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar da devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-09 09:15:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.