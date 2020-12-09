Van’da ev yangını

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Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, dün İpekyolu ilçesindeki Şemsiyeli Sokak üzerindeki bir binanın 5. katındaki evde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

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