Gürpınar’da 15 kilo toz esrar ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Aralık 2020 tarihinde Gürpınar ilçesi Öveçli Mahallesi’ne uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine arazide icra edilen pusu faaliyeti neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edildi. ‘Dur’ ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine arazide yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.