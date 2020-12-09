Başkale Belediyesi yavru köpeklere sahip çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.
Başkale Belediyesine yapılan ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Çaldıran Mahallesi’ndeki okulun bahçesinde bulunan 2 köpek yavrusuna sahip çıktı. Belediye aracıyla bulundukları yerden alınan köpek yavruları, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne götürüldü.
Başkale Belediyesi ekipleri, duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye aracıyla bulunduğu yerden aldık. Ardından da tedavileri için Van Büyükşehir Belediyemizin hayvan bakım evine gönderdik” ifadelerini kullandılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.