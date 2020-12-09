Çaldıran’da bir caddeye 'Azerbaycan', bir sokağa 'Karabağ' ismi verildi

Van’ın Çaldıran Belediyesi tarafından ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Vanyolu Caddesi’nin ismi ‘Azerbaycan’, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ndeki Doğubayazıt Sokak ismi de ‘Karabağ’ olarak değiştirildi.

Çarşı merkezinde bulunan Azerbaycan Caddesi; Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılarak, Azerbaycan’ın işgalci Ermenistan’a karşı elde ettiği zafer kutlandı. Cadde ve sokak ismi değişikliği nedeniyle düzenlenen törene katılmak üzere Azerbaycan’dan gelen heyet, ilk olarak Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç’i makamında ziyaret etti. Akabinde Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret eden Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi Başkanı Dr.İsmail Agayev, Başkan Ensari’ye rozet taktı.

Daha sonra yapılan törene Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, vatandaşlar ve Azerbaycan’dan gelen heyetle birlikte Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi Başkanı Dr. İsmail Agayev, Uluslararası Azerbaycan Diaspora Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Sami Adigüzelli de hazır bulundu. Burada bir konuşma yapan Azerbaycan Uluslararası Diaspora Merkezi Başkanı Dr. İsmail Agayev, birinci Karabağ Savaşı’na katılanlardan biri olduğunu belirterek, “Bir yumruk gibi birleşmenin neticesinde Karabağ sözde ve emelde yeniden Azerbaycan’ın olmuştur. Onlar işgal ettikleri topraklarımızı sahiplenmişlerdi. Taş üstüne taş koymamışlar ve bölgeden çekilirken de bütün evleri yakarak, her şeyi talan ederek götürdüler. Düşünüyorum ki biz Karabağ meselesinde ne kadar candan çalıştıysak, Türkiye bir o kadar bizim yanımızda oldu. Yani artık biz bir millet iki devlet değiliz; tek milletiz, tek devletiz ve tek yüreğiz. Azerbaycan ve Karabağ adını alan cadde ve sokakta Azerbaycan bayrağının dalgalanmasını gördüğümde duygulandım ve Türkiye ile iftihar ettim” dedi

Uluslararası Azerbaycan Diaspora Merkezi Genel Başkan Yardımcısı Sami Radigüzelli ise Çaldıran’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Tarihi adalet yerini aldı. Azerbaycan’ın işgal altında olan toprakları zaferle geri alındı. Azerbaycan’ın kazandığı bu büyük zafer gününde Çaldıranlı kardeşlerimizle birlikte olmak, Türkiye’nin manevi olarak verdiği desteğe ve buradaki kuruluşlara teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum. Azerbaycan Caddesi’nin açılması bizler için mühim bir hadisedir. 44 günlük savaşta Azerbaycan ordusu büyük bir mücadele vererek, kahramanlık göstererek topraklarımızı azat etti. Karabağ’da işgal altından azat olunmuş topraklarımızdaki illerimizin birinde de inşallah bir Çaldıran Mahallesi, Çaldıran Caddesi adı verilerek açılışında Belediye Başkanımız Şefik Ensari’yi de bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, kardeş Azerbaycan’ın topraklarının 27 yıldır işgal edildiğini hatırlatarak, “Yapılan kararlı mücadele, Azerbaycan’ın zaferi ile işgal altındaki topraklar geri alındı. Azerbaycan’ın zaferine ortak olabilmek adına ilçemizde bulunan bir cadde ve sokağa Azerbaycan ve Karabağ adını meclis kararı ile verdik. İşgalin sona ermesi ile birlikte Nahçivan’a açılan koridorla ülkemizin ve Van’ın dünyaya açılan kapısı olmuş olacak. Bu kapının ilçemizden geçtiğini ve ilçemizin en önemli cadde ve sokağına Azerbaycan ve Karabağ isimlerinin verilmesinin gururunu yaşıyoruz. Biz artık iki millet bir devlet değiliz; tek millet, tek devletiz. Burada sadece caddelerin isimlerini değiştirmedik, aynı zamanda Azerbaycan’ın büyük ve kutlu zaferini kutladık. Aziz misafirlerimiz ve vatandaşlarımızla inşallah bu zafer sonrası ilçemiz konumu itibariyle önemi daha da artacak ve gerek ticari ve turistlik alanlarda büyük önem arz edecektir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından cadde ve sokağa yeni isim tabelaları asıldı.

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