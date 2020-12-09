Jandarmadan kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçti

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gürpınar ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda gecenin karanlığından faydalanarak kaçan 2 şüphelinin arazide bıraktığı 2 çuval içerisinde, 15 kilo toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüphelinin otomobilini takibe aldı. Jandarmanın `Dur´ ihtarına uymayan şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanıp kaçarken, arazide bıraktıkları çuvallarda 15 kilo toz esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-12-09 14:21:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.