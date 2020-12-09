4B Yazılımdan marka patent danışmanlığı

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri tarafından markapatent danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

2010 yılından beri Van'da markapatent hizmeti verdiklerini ifade eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Yetkilisi Bilgin Berge, markalaşmanın geleceğe yapılan en güzel yatırım olduğunu söyledi. Berge, “Dünyada her yıl yüz binlerce sahte ürün, marka tescili ile önleniyor. Yetkisiz tabela konumlandırmalarının önüne geçebilmesi ve alan adlarının üçüncü şahıslarla kullanımının uluslararası düzeyde önlenmesi ancak marka ile mümkündür. 4B Yazılım olarak alanında uzman çözüm ortaklarımız ile markapatent danışmanlık hizmetini Van’da vermenin gururunu yaşıyoruz. Artık bireyler, gayrimenkul yatırımı yerine markapatent yatırımı yapıyor. Bu da verdiğimiz hizmetin önemini bir kez daha göz önüne seriyor” dedi.

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