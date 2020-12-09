Müdür Sünnetçioğlu’ndan Erciş ve Çaldıran’a ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, Erciş ilçesinde yapımına başlanan 30 ünitli ağız ve diş sağlığı merkezinin ve Çaldıran ilçesinde yakın zamanda açılması planlanan 75 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarını yerinde izledi. Ardından ilçe sağlık müdürlüklerini ziyaret eden Doç. Dr. Sünnetçioğlu, filyasyon çalışmaları hakkında bilgi alarak önerilerde bulundu. Daha sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde korona virüs nedeniyle yatmakta olan hastaları ziyaret eden Sünnetçioğlu, yoğun bakımda yatmakta olan hastaların tedavi süreçlerini inceleyerek tedavi süreci ile ilgili önerilerde bulundu. İlçelerdeki sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “İl genelinde korona virüs pandemisiyle mücadelede yeterli altyapı, ekipman ve sağlık çalışanına sahibiz. Halkımızı gerek koruyucu hekimlik gerekse de yatarak tedavi etme konusunda şu an itibariyle hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır. Yapımı devam eden sağlık tesislerimizin hizmete girmesiyle birlikte altyapı ve ekipmanımız daha da artacaktır. Emektar sağlık ordumuzla gece gündüz demeden halkımızı bu musibetten kurtarmak için mücadele ediyoruz. Devletimiz bütün imkanlarıyla bize destek vermektedir. Bilindiği gibi pandemi ile mücadelede başarılı olmak sadece sağlık altyapınız ve sağlık personelinizin iyi olmasıyla kazanılmıyor. Bu işin asıl kahramanı kurallara uyan halkımız olacaktır. Dünyanın gıpta ettiği bir sağlık sistemimiz var. Bu sistemin başarıya ulaşması devlet, halk ve sağlık sisteminin güçlü olmasına bağlı. Devletimiz tüm imkanlarını pandemi konusunda seferber etmiş, biz sağlık çalışanları gece gündüz demeden sahada mücadele veriyoruz, halkımızda belirlenen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarsa bu pandemi sürecini en az hasarla atlatabiliriz. Unutmayalım ki bizler hep beraber görünmeyen bir düşmanla savaşıyoruz. Ama bu düşmanı yenmenin ne kadar kolay olduğunu da biliyoruz. Unutmayalım virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızı korumak adına temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlak surette riayet edelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.