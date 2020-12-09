Bahçesaray'ın yüksekleri karla beyaza büründü (2)

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olyumsuz yönde etkilerken, ilçeye bağlı Çatbayır Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye çıktı. Mahalle halkı küreklerle toprak evlerinin damlarını temizlemeye çalıştı. Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaparken, Bahçesaray Belediyesi ekipleri de destek verdi.Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-12-09 15:16:37



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