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Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı

DHA

Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı


Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)-VAN'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.
Başkale Belediyesi zabıta ekipleri, Çaldıran Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde bulunan yavru 2 köpeğe sahip çıktı. Annelerinin kaybolduğu belirlenen köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne gönderildi.
Zabıta ekipleri, köpekleri görüp kendilerine bilgi veren vatandaşa teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye aracıyla bulunduğu yerden aldık. Ardından da tedavileri için belediyemizin hayvan bakım evine gönderdik "dediler. DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-12-09 15:24:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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