Erciş'e yılın ilk karı yağdı

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde kara dönüştü. Yılın ilk karı vatandaşları sevindirdi.

Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesinde günün erken saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Önceki yıllarda yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede beklenen kar, vatandaşları sevindirdi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15, ilçe merkezinde ise 5 santimetreye ulaşırken, soğuk havaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, ilçenin işlek caddesi olan Van Yolu caddesinde gezerek karın keyfini çıkardı. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-12-09 19:55:50



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