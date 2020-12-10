Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte öğle saatlerine kadar yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri ve Van’da 7, Bitlis’te 3 ve Muş’ta 6 derece olması beklenmektedir” denildi.

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