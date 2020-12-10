PKK'lı 2 terörist teslim oldu

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VAN, (DHA)VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 2 teröristin teslim olduğu belirtildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 2 terörist teslim oldu. Örgüte, 2015 yılında Mersin'den, 2014 yılında ise Van'dan katılım yapan 2 teröristin dün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA

2020-12-10 09:25:15



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