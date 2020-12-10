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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'nde 9 yıl önce kaybolan kardeşinin bulunmasını istedi

DHA

Van Gölü'nde 9 yıl önce kaybolan kardeşinin bulunmasını istedi


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN Gölü'nde çıktığı balık avında sandalının alabora olmasıyla kaybolan Mustafa Avcı (35), aradan geçen 9 yılda bulunamadı. Avcı'nın ağabeyi Agit Avcı, kardeşi için bir süre önce gölde batan mülteci teknesinin bulunması için kullanılan cihazlar ile yeniden tarama yapılmasını istedi. 
Gevaş ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki İn Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılıkla uğraşan Mustafa Avcı, 4 Mart 2012 günü, sandal ile balık avına çıktı. Fakat fırtına nedeniyle Avcı'nın sandalı alabora oldu. 'İmdat' çığlıkları komşu köylerden duyulan Avcı için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Havadan helikopterle, gölde teknelerle yapılan aramalara rağmen Mustafa Avcı'ya ulaşılamadı.
HER GÜN KAHROLUYORUZ
Ailesi yaklaşık 9 yıldır kayıp olan Mustafa Avcı'nın bir mezarı olmasını istiyor.  Zaman zaman teknelerle Van Gölü'nün çevresinde dolaşan aile üyelerinden ağabey Ağit Avcı, "Aradan geçen o kadar yıla rağmen kardeşime de sandalına da ulaşamadık. Gözlerimiz hep Van Gölü'nde. Annem sürekli ağlıyor. Kardeşim Van Gölü'nde battıktan sonra kızı olmuştu. Onu görememişti. Fakat kızıda 3 yaşında vefat etti. Daha fazla yıkıldık. Biz hiç olmazsa kardeşimin bir mezarının olmasını istiyoruz. Ekipler çok aradı fakat izine rastlayamadılar. Her gün kahroluyoruz" dedi.
CİHAZLARLA TARANSA BULUNABİLİR
Geçtimiz yaz kaçak göçmenleri taşıyan teknenin battığını hatırlatan Avcı, "Kardeşimin imdat çığlıklarını buradakiler duymuşlar. Kardeşimi kurtaramadık. Büyük ihtimalle kendisini güvende tutmak için sandala bağlamış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü eğer bağlamasaydı su yüzüne çıkardı. Benim tek ricam devlet büyüklerimizden, Van Gölü'nde batan ve içinde mültecilerin bulunduğu tekneyi aramak için bölgeye cihazlar getirilmişti. 61 cenaze çıkartılmıştı. O cihazlarla burada bir tarama yapılsın. Belki kardeşime ulaşılabilir" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2020-12-10 09:48:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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