Kamyonet takla attı: 6 yaralı

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– Van’ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanErciş karayolu üzerindeki Muradiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Erciş'e doğru giden S.Ç. yönetimindeki 34 EF 5835 plakalı Citroen berlingo araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliğinin müdahale ettiği araç içerisinde bulunan 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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